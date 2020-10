Hey! Say! JUMPの最新シングル「Your Song」が、初週21.0万枚を売り上げ、10月6日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」で初登場1位を獲得した。

1位: Your Song / Hey!Say!JUMP

2位: 風は吹いてるか? / 22/7

3位: THE IDOLM@STERシリーズ15周年記念曲「なんどでも笑おう」 / THE IDOLM@STER FIVE STARS!!!!!

4位: 断捨ISM/イマナンジ? / つばきファクトリー

5位: UBA UBA / OWV

6位: FEARS / THE RAMPAGE from EXILE TRIBE

7位: Fantasista~ファンタジスタ~ / DA PUMP

8位: シカクイセカイ / 実験室レム

9位: 心拍白昼夢(シンパクデイドリーム) / FES☆TIVE

10位: あんさんぶるスターズ!! ESアイドルソング season1 Ra*bits(Love it Love it) / Ra*bits(仁兎なずな(米内佑希),紫之創(高坂知也),真白友也(比留間俊哉),天満光(池田純矢))

