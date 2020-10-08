オードリー （C）ORICON NewS inc.

ニッポン放送は、9月7日から13日に行われた『ビデオリサーチ首都圏ラジオ聴取率調査』において、お笑いコンビ・オードリーがパーソナリティーを務める『オードリーのオールナイトニッポン（ANN）』（毎週土曜 深1：00）が、0.8％で全局中同時間帯単独首位を獲得したと発表した（個人全体：12歳～69歳男女）。

オードリーは2016年2月度調査以来、27回連続で単独首位を獲得（※19年10月調査は台風特番のため含まず）。そのほか、『イルカのミュージックハーモニー』（毎週日曜 前7：00～）が0.9％でV5を達成、『ナインティナインANN』（毎週木曜 深1：00）が0.6％、『乃木坂46 ANN』（毎週水曜 深1：00）が0.3％を獲得し、全局中同時間帯単独首位となった。

■ニッポン放送 全局中同時間帯単独首位番組

『テレフォン人生相談』（月～金 前11：00）1.2％

『イルカのミュージックハーモニー』（毎週日曜 前7：00～）0.9％

『オードリーのオールナイトニッポン』（毎週土曜 深1：00）0.8％

『ナインティナインのオールナイトニッポン』（毎週木曜 深1：00）0.6％

『BOUSAI LIGHT HOUSE』（毎週木曜 後9：20）0.4％

『鶴光の噂のゴールデンリクエスト』（13日 後8：15）0.4％

『ソード アート・オンエアー』（毎週火曜 後9：20）0.3％

『乃木坂46のオールナイトニッポン』（毎週水曜 深1：00）0.3％

『佐久間宣行のオールナイトニッポン0（ZERO）』（毎週水曜 深3：00）0.2％

関連キーワード エンタメ総合