『オードリーANN』聴取率でV27達成 ナイナイ、乃木坂、佐久間Pも好調
2020年10月8日 16時58分 (10月8日 18時08分更新)
ニッポン放送は、9月7日から13日に行われた『ビデオリサーチ首都圏ラジオ聴取率調査』において、お笑いコンビ・オードリーがパーソナリティーを務める『オードリーのオールナイトニッポン（ANN）』（毎週土曜 深1：00）が、0.8％で全局中同時間帯単独首位を獲得したと発表した（個人全体：12歳～69歳男女）。
オードリーは2016年2月度調査以来、27回連続で単独首位を獲得（※19年10月調査は台風特番のため含まず）。そのほか、『イルカのミュージックハーモニー』（毎週日曜 前7：00～）が0.9％でV5を達成、『ナインティナインANN』（毎週木曜 深1：00）が0.6％、『乃木坂46 ANN』（毎週水曜 深1：00）が0.3％を獲得し、全局中同時間帯単独首位となった。
■ニッポン放送 全局中同時間帯単独首位番組
『テレフォン人生相談』（月～金 前11：00）1.2％
『イルカのミュージックハーモニー』（毎週日曜 前7：00～）0.9％
『オードリーのオールナイトニッポン』（毎週土曜 深1：00）0.8％
『ナインティナインのオールナイトニッポン』（毎週木曜 深1：00）0.6％
『BOUSAI LIGHT HOUSE』（毎週木曜 後9：20）0.4％
『鶴光の噂のゴールデンリクエスト』（13日 後8：15）0.4％
『ソード アート・オンエアー』（毎週火曜 後9：20）0.3％
『乃木坂46のオールナイトニッポン』（毎週水曜 深1：00）0.3％
『佐久間宣行のオールナイトニッポン0（ZERO）』（毎週水曜 深3：00）0.2％
『テレフォン人生相談』（月～金 前11：00）1.2％
『イルカのミュージックハーモニー』（毎週日曜 前7：00～）0.9％
『オードリーのオールナイトニッポン』（毎週土曜 深1：00）0.8％
『ナインティナインのオールナイトニッポン』（毎週木曜 深1：00）0.6％
『BOUSAI LIGHT HOUSE』（毎週木曜 後9：20）0.4％
『鶴光の噂のゴールデンリクエスト』（13日 後8：15）0.4％
『ソード アート・オンエアー』（毎週火曜 後9：20）0.3％
『乃木坂46のオールナイトニッポン』（毎週水曜 深1：00）0.3％
『佐久間宣行のオールナイトニッポン0（ZERO）』（毎週水曜 深3：00）0.2％
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