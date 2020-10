7度目の日本武道館公演が決定した清水ミチコ

タレントの清水ミチコが来年正月、1月2日に東京・日本武道館で自身7回目となる単独公演『清水ミチコベストライブ2021 GO TO 武道館 with 清水ミチコ』を開催することを発表した。きょう8日、毎週木曜日にレギュラー出演しているニッポン放送『高田文夫のラジオビバリー昼ズ』内で明らかにした。

今年予定されていた全国ツアーは延期となったが、五輪に向けた約2年半の改修工事を終えた武道館でのライブが決定。「出てくる豪華有名人はいつも以上でございます」と、ラジオでアピールした清水。

また、「7回目の武道館ライブ。ここしばらくは『待て』の姿勢で抑えてきたので、かなり楽しみです。災いを絶やす願いと、新ネタを兼ねて『ボク、田安門!』と、昔のドラえもんで叫ぶつもりです」と、コメントを寄せている。

公演は、開場午後3時、開演午後4時。全席指定6900円(税込、お土産付き)。「e+(プラス)」で今月27日までチケット先行受付(https://eplus.jp/4325hp/)。一般先行は10日正午〜。一般発売は10月31日。

