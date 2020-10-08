漫画『BEASTARS』（作者：板垣巴留）が、8日発売の『週刊少年チャンピオン』（秋田書店）45号で最終回を迎えた。『マンガ大賞2018』など数々の漫画賞を受賞した人気作が、連載4年の歴史に幕を下ろした。

2016年9月より連載がスタートした『BEASTARS』は、二足歩行の肉食動物と草食動物が共生する世界を舞台に、全寮制の学校に通う擬人化された動物たちが織りなす群像劇。

コミックスは累計500万部を突破しており、『このマンガがすごい！2018』オトコ編第2位、『マンガ大賞2018』、『第21回文化庁メディア芸術祭マンガ部門新人賞』など、多くの賞を受賞した人気作品で、テレビアニメ第1期が2019年10月～12月、第2期が2021年1月より放送される予定。

今回の完結、コミックス最新21巻の8日の発売を記念して、ウェブコミック無料配信サイト「マンガクロス」で1～20巻・全178話読み放題キャンペーンがスタートした（10日午前10時まで）。

関連キーワード アニメ