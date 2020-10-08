漫画『BEASTARS』完結、連載4年に幕 『マンガ大賞』受賞の人気作
2020年10月8日 10時54分 (10月8日 11時06分更新)
漫画『BEASTARS』（作者：板垣巴留）が、8日発売の『週刊少年チャンピオン』（秋田書店）45号で最終回を迎えた。『マンガ大賞2018』など数々の漫画賞を受賞した人気作が、連載4年の歴史に幕を下ろした。
2016年9月より連載がスタートした『BEASTARS』は、二足歩行の肉食動物と草食動物が共生する世界を舞台に、全寮制の学校に通う擬人化された動物たちが織りなす群像劇。
コミックスは累計500万部を突破しており、『このマンガがすごい！2018』オトコ編第2位、『マンガ大賞2018』、『第21回文化庁メディア芸術祭マンガ部門新人賞』など、多くの賞を受賞した人気作品で、テレビアニメ第1期が2019年10月～12月、第2期が2021年1月より放送される予定。
今回の完結、コミックス最新21巻の8日の発売を記念して、ウェブコミック無料配信サイト「マンガクロス」で1～20巻・全178話読み放題キャンペーンがスタートした（10日午前10時まで）。
【写真】父親は『バキ』作者！初対面で素顔を見せた？板垣恵介＆板垣巴留
【写真】異様なニワトリの被り物…『BEASTARS』作者・板垣巴留
アニメ『BEASTARS』第2期、来年放送 インドライオンのフリー役を木村昴
アニメ『BEASTARS』キャスト情報解禁 レゴシ役を小林親弘、ハル役を千本木彩花
『週刊少年チャンピオン』創刊50周年記念企画展開 ファンイベント7・15開催で作家のマニフェスト発表
【写真】異様なニワトリの被り物…『BEASTARS』作者・板垣巴留
アニメ『BEASTARS』第2期、来年放送 インドライオンのフリー役を木村昴
アニメ『BEASTARS』キャスト情報解禁 レゴシ役を小林親弘、ハル役を千本木彩花
『週刊少年チャンピオン』創刊50周年記念企画展開 ファンイベント7・15開催で作家のマニフェスト発表
PR情報