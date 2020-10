嵐『ARASHI Anniversary Tour 5×20』(ジェイ・ストーム/9月30日発売)

嵐の最新ライブDVD&BD『ARASHI Anniversary Tour 5×20』が、初週売上DVD:33.9万枚(339,304枚)、BD:57.6万枚(576,203枚)を記録し、10月8日発表の最新「オリコン週間DVDランキング」「オリコン週間Blu‐ray Disc(以下BD)ランキング」で初登場1位を獲得。音楽作品のDVDとBDを合計した「ミュージックDVD・BDランキング」でも、合計売上91.6万枚(915,507枚)で1位に初登場した。

ミュージックDVD・BDの初週売上91.6万枚は、初週にして令和【※】最高累積売上を記録。さらに、前作『5×20 All the BEST!! CLIPS 1999-2019』(2019年10月発売)の初週売上68.1万枚を上回り、自己最高初週売上も記録した。

また、DVD、BD、ミュージックDVD・BDの「映像3部門同時1位獲得作品数」は10作連続通算10作目となり、連続・通算ともに歴代2位から歴代1位タイに。自身が歴代1位の記録を持つ「DVD 1位獲得作品数」は連続19作、通算21作にそれぞれ自己更新した。

本作は、デビュー20周年を記念して2018年11月から2019年12月まで5大ドームで全50公演、約238万人を動員した同名アニバーサリーツアーより、昨年12月25日に行われた東京ドーム・最終公演の模様を収録。なおCDデビュー日である11月3日には、約3年振りとなるオリジナルアルバム『This is 嵐』が発売される。

■『ARASHI Anniversary Tour 5×20』で達成、更新した主な歴代記録

・映像3部門同時連続1位獲得作品数 歴代1位タイ(10作)

・映像3部門同時通算1位獲得作品数 歴代1位タイ(10作)

・DVD連続1位獲得作品数 歴代1位(19作)

・DVD通算1位獲得作品数 歴代1位(21作)

・BD連続1位獲得作品数 歴代2位(10作)

・BD通算1位獲得作品数 歴代2位(10作)

・ミュージックDVD・BD連続1位獲得作品数 歴代1位タイ(10作)

・ミュージックDVD・BD通算1位獲得作品数 歴代1位タイ(10作)

【※】令和は、2019/5/13付から集計対象

<クレジット:オリコン調べ(10/12付:集計期間:9月28日〜10月4日)>

