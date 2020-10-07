（上段左から）Creepy Nuts、Michael Kaneko、YGNT special collective（下段左から）Reol、東京ゲゲゲイ＝『シブヤノオト and more FES.2020』10月10日生放送

NHK総合の音楽番組『シブヤノオト』のスペシャル番組『シブヤノオト and more FES.2020』が、10日（１部 後10：45～11：30／２部 深0：05～1：00）に生放送される。このたび、第3弾となる出演アーティスト＆楽曲が発表された。

ドラマやバラエティー番組でも活躍するCreepy Nutsは、８月にリリースしたミニアルバムの表題曲「かつて天才だった俺たちへ」。湘南生まれ、南カリフォルニア育ちのシンガーソングライター、Michael Kanekoは３月にリリースした「These Nights」。Reolと東京ゲゲゲイはミュージックビデオで共演した「第六感」を。5月にBillboard Live YOKOHAMAのオープンを記念して演奏するべく集った、セッション・プロジェクト"YGNT special collective"がオリジナル楽曲「蝋燭の私」を披露する。

毎年恒例（!?）となった番組MCの渡辺直美が一夜限りのステージを披露する「直美企画」の実施も決定。今年は、どんなパフォーマンスを見せてくれるのか、楽しみだ。

同番組は、常時同時配信・見逃し番組配信サービス「NHKプラス」でも視聴できる。1部は同時配信と見逃し配信（放送後１週間）、2部は見逃し配信のみ。

■番組公式ホームページ

http://www.nhk.or.jp/s-oto/

関連キーワード 音楽