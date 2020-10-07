【中日スタメン】月間MVP受賞の大野雄が先発、2001年野口茂樹以来の5完封を狙う
2020年10月7日 17時17分
7日にナゴヤドームで行われる中日―ヤクルト戦のスターティングメンバーが同日の試合前に発表された。9月の月間MVPに輝き、2戦連続完封中の大野雄は木下拓とのバッテリーで、球団では2001年の野口茂樹以来、19年ぶりとなるシーズン5完封を狙う。
【中日】
1番・中・大島
2番・遊・京田
3番・左・アルモンテ
4番・一・ビシエド
5番・三・高橋
6番・右・シエラ
7番・二・阿部
8番・捕・木下拓
9番・投・大野雄
1番・中・大島
2番・遊・京田
3番・左・アルモンテ
4番・一・ビシエド
5番・三・高橋
6番・右・シエラ
7番・二・阿部
8番・捕・木下拓
9番・投・大野雄
【ヤクルト】
1番・三・エスコバー
2番・左・青木
3番・二・山田哲
4番・一・村上
5番・遊・西浦
6番・右・浜田
7番・中・田代
8番・捕・嶋
9番・投・石川
1番・三・エスコバー
2番・左・青木
3番・二・山田哲
4番・一・村上
5番・遊・西浦
6番・右・浜田
7番・中・田代
8番・捕・嶋
9番・投・石川
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