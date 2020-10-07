【中日スタメン】月間MVP受賞の大野雄が先発、2001年野口茂樹以来の5完封を狙う

2020年10月7日 17時17分

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中日先発の大野雄

中日先発の大野雄

  • 中日先発の大野雄
　7日にナゴヤドームで行われる中日―ヤクルト戦のスターティングメンバーが同日の試合前に発表された。9月の月間MVPに輝き、2戦連続完封中の大野雄は木下拓とのバッテリーで、球団では2001年の野口茂樹以来、19年ぶりとなるシーズン5完封を狙う。
【中日】
1番・中・大島
2番・遊・京田
3番・左・アルモンテ
4番・一・ビシエド
5番・三・高橋
6番・右・シエラ
7番・二・阿部
8番・捕・木下拓
9番・投・大野雄
【ヤクルト】
1番・三・エスコバー
2番・左・青木
3番・二・山田哲
4番・一・村上
5番・遊・西浦
6番・右・浜田
7番・中・田代
8番・捕・嶋
9番・投・石川

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