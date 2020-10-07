関連キーワード
市立四日市病院の看護師２人が感染
三重県四日市市は６日夜、市立四日市病院に勤務する２０代の女性看護師２人が新たに新型コロナウイルスに感...
10月07日
【福井】コロナ倒産は６件 ４〜９月、県内２７件２期連続増加
東京商工リサーチ福井支店は、二〇二〇年度上半期（四〜九月）の県内企業の倒産状況を発表した。負債総...
【岐阜】せめて神前でお囃子を 秋の高山祭、全ての祭り行事中止
新型コロナウイルス感染拡大の影響で、神事を除く全ての祭り行事が中止となった「秋の高山祭」。祭り屋台の...
【三重】言葉に苦労、亀山の外国人支えたい 市日本語教室が７カ月遅れで開講
新型コロナウイルスの影響で延期していた亀山市の日本語教室が今月、例年の七カ月遅れで開講した。一時は中...
インフルエンザ予防接種、焦らず年内に 国、高齢者優先促す
インフルエンザの予防接種が今月から、津市内の医療機関でも始まった。今年は新型コロナウイルスとの同時流...
【三重】逆境を疾走、自転車全国Ｖ 朝明高校３年・伊藤さん
朝明高校（四日市市中野町）自転車競技部の伊藤京介さん（１７）＝三年＝が、九月十一〜十三日に行われた自...