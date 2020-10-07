福井県で１人感染　濃厚接触者　

2020年10月7日 12時09分 (10月7日 12時11分更新) 会員限定
　福井県は７日、若狭町の４０代男性１人に新型コロナウイルスの感染が確認されたと発表した。６日発表された敦賀市の４０代男性の濃厚接触者。県内の感染確認は累計で２４７人になった。

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