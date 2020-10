20日スタートのTBS系ドラマ『この恋あたためますか』主題歌を担当するSEKAI NO OWARI

SEKAI NO OWARIが、20日スタートのTBS系ドラマ『この恋あたためますか』(毎週火曜 後10:00)の主題歌として新曲「silent」を書き下ろし、12月16日にシングルとしてリリースされることが5日、わかった。SEKAI NO OWARIの新曲がドラマ主題歌に起用されるのは、カンテレ・フジテレビ系ドラマ『竜の道 二つの顔の復讐者』主題歌「umbrella」に続き、2クール連続となる。

ドラマのために書き下ろされた新曲「silent」は、これからの季節が感じられるクリスマスソング。SEKAI NO OWARIは「今回の新曲もSEKAI NO OWARIにとって、さまざまな新しい挑戦のある楽曲制作となりました。メロディー、歌詞のテーマ、歌い方などたくさんの試行錯誤を繰り返しました。SEKAI NO OWARIの新しいクリスマスソングをぜひお聴きいただければと思います」とのメッセージを寄せた。

主演の森七菜は楽曲を聴き、「世界観が圧倒的なSEKAI NO OWARIさんの楽曲が、このドラマの余韻をたっぷりもてなしてくれる安心感と、次週が恋しくなる切ないムードが『恋あた』をさらに盛り上げてくださるんだろうなと、すごく楽しみです」と期待。「聴いていると、この曲からとても冬の匂いがするからか、今いる場所の空気が少し冷たいような…だから隣にいる人の体温がよりあたたかく感じるような、そんな気持ちになれます」とのコメントを寄せた。

ドラマの中井芳彦プロデューサーは「SEKAI NO OWARIの楽曲は『暗闇』とそこに差し込む『一筋の光』というか『希望』を感じられて、秋スタートの連続ドラマのイメージにぴったりだと思っています。『この恋あたためますか』が、秋スタートに決定してすぐオファーさせていただきました」と主題歌打診の経緯を明かし、「ラブソングでもあり、この季節に聴きたくなるクリスマスソングでもある主題歌を楽しみにしていただけたら」としている。

シングルCDは12月16日に発売。ドラマの初回放送にあわせ、10月21日から先行配信もスタートする。

