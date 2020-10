Snow Manの出演が決定=『シブヤノオト and more FES.2020』10月10日生放送

NHK総合の音楽番組『シブヤノオト』のスペシャル番組『シブヤノオト and more FES.2020』が、10月10日(後10:45~11:30/深0:05~1:00)に生放送される。このたび、第2弾となる出演アーティスト&楽曲が発表された。ジャニーズのアイドルグループ・Snow Manが、10月7日発売の2ndシングル「KISSIN' MY LIPS」をひっさげ登場する。

さらに、メンバーそれぞれがソウル、ジャズ、ヒップホップ、ロックのフィールドで活動するプレイヤー/プロデューサー/ エンジニアという異色な4人組ソウル・バンド、WONKが、 アルバム『EYES』より「Nothing」を演奏。

藤原さくらが、7月にリリースした配信シングル「Monster」(10月21日発売の3rd アルバム『SUPERMARKET』収録)。打首獄門同好会が「筋肉マイフレンド」。ゴールデンボンバーが代表曲「女々しくて」で、それぞれ参加する。

