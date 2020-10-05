『シブヤノオトFes』出演者発表第2弾 Snow Manが新曲披露
2020年10月5日 12時40分 (10月5日 13時06分更新)
NHK総合の音楽番組『シブヤノオト』のスペシャル番組『シブヤノオト and more FES.2020』が、10月10日（後10：45～11：30／深0：05～1：00）に生放送される。このたび、第2弾となる出演アーティスト＆楽曲が発表された。ジャニーズのアイドルグループ・Snow Manが、10月7日発売の2ndシングル「KISSIN' MY LIPS」をひっさげ登場する。
さらに、メンバーそれぞれがソウル、ジャズ、ヒップホップ、ロックのフィールドで活動するプレイヤー/プロデューサー/ エンジニアという異色な4人組ソウル・バンド、WONKが、 アルバム『EYES』より「Nothing」を演奏。
藤原さくらが、7月にリリースした配信シングル「Monster」（10月21日発売の3rd アルバム『SUPERMARKET』収録）。打首獄門同好会が「筋肉マイフレンド」。ゴールデンボンバーが代表曲「女々しくて」で、それぞれ参加する。
■番組公式ホームページ
http://www.nhk.or.jp/s-oto/
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