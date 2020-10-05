台風１４号が発生　ゆっくりした速さで西へ

2020年10月5日 11時04分 (10月5日 11時22分更新) 会員限定
　気象庁によると、５日午前９時、日本の南で熱帯低気圧が台風１４号に変わった。ゆっくりした速さで西へ進んでいる。中心気圧は９９８ヘクトパスカル。中心付近の最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートルで、中心の南側２８０キロ以内と北側１４０キロ以内では風速１５メートル以上の強い風が吹いている。

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