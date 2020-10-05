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ＧｏＴｏ利用の女性が感染 東京から旅行で佐賀に
佐賀県で３日に新型コロナウイルス感染が確認された東京都の２０代女性が、政府の観光支援事業「Ｇｏ Ｔｏ...
10月05日
被爆翌年撮影の恋人は「私と妻」 広島の男性、写真出版で名乗り
原爆投下の翌年に広島市のデパート屋上から焼け野原を見つめるカップルを捉えた白黒写真。米国の大学で日本...
アイシン高丘の工場で火災、けが人なし 西尾
５日午前０時２０分ごろ、愛知県西尾市吉良町瀬戸長坂、自動車部品製造会社「アイシン高丘」の吉良工場から...
市民団体、ＮＨＫ広島に抗議文 「差別扇動」投稿削除求め
ＮＨＫ広島放送局が原爆被害を伝えるため運用するツイッターで「朝鮮人だ！」「乗客を窓から放り投げた」な...
高田賢三氏、９月に感染判明 治療続けるも回復かなわず
世界的なファッションデザイナーで４日にパリ近郊の病院で８１歳で死去した高田賢三さんは、９月上旬に新型...
火災で高齢男性２人不明、和歌山 橋本・名倉地区、木造８軒全焼
４日午後９時３５分ごろ、和歌山県橋本市高野口町名倉の近くに住む女性から「建物が燃えている」と１１９番...