ソ８―４日（４日）　ソフトバンクが４連勝

2020年10月4日 18時58分 (10月4日 19時01分更新) 会員限定
　６回、３ランを放ち、ナインに迎えられるソフトバンク・周東＝ペイペイドーム

　６回、３ランを放ち、ナインに迎えられるソフトバンク・周東＝ペイペイドーム

  • 　６回、３ランを放ち、ナインに迎えられるソフトバンク・周東＝ペイペイドーム
　ソフトバンクが４連勝を飾った。一回に松田宣の適時二塁打や栗原の２点適時打など４点を先制。三回は栗原のソロ、六回は周東の１号３ランで相手の反撃を振り切った。和田が５回３失点で６勝目。日本ハムは投手陣が崩れ３連敗。

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
PR情報

スポーツの最新ニュース

記事一覧