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アビガン審査、３週間で終了 政府、申請前から１１月承認計画
新型コロナ感染症の治療薬候補「アビガン」について、審査を３週間で終えて１１月に承認する方向で政府が詳...
10月04日
国内で新たに５７７人が感染 ６人死亡、計１６１２人に
国内で３日、新たに５７７人の新型コロナウイルス感染者が確認された。東京２０７人、神奈川５９人、大阪５...
10月03日
地元同意前でも核燃料装填を検討 来春、東電柏崎刈羽原発７号機
東京電力が再稼働を目指している柏崎刈羽原発７号機（新潟県）で、２０２１年３～４月に核燃料を原子炉に装...
東京、新たに２０７人感染 新型コロナ、重症患者２５人
東京都は３日、新型コロナウイルスの感染者が新たに２０７人報告されたと発表した。直近７日間の平均では１...
地下式横穴墓の北端を確認 宮崎・高鍋町で２基発見
宮崎県高鍋町は３日、同町の持田遺跡で、７世紀前半の地下式横穴墓が２基見つかったと発表した。古代の九州...
日韓市民が文学語り交流 オンラインでイベント開催
文学を通じて日韓の相互理解を深めようと、小説家や翻訳家らが韓国文学の魅力を語るトークイベントが３日、...