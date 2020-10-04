東京都は４日、新型コロナウイルスの感染者が新たに１０８人報告されたと発表した。入院中の重症患者は２６人で、前日より１人増えた。

都内の感染者数は９月上旬にかけて緩やかに減少。その後、横ばいになり最近は増加傾向も見える。都は、感染状況に関する警戒度を４段階のうち最高レベルから２番目の「再拡大に警戒が必要」としている。



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