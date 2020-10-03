【中日スタメン】ⅮｅＮＡの左腕・浜口にあえて左打者ズラリ…渡辺、溝脇を抜てきして３位浮上を狙う…先発は福谷
2020年10月3日 13時35分
３日に横浜スタジアムで行われるＤｅＮＡ―中日戦のスターティングメンバーが同日の試合前に発表された。勝てば３位に浮上する中日は代打で３打席連続安打を記録している渡辺が昨年５月１日の巨人戦（東京ドーム）以来、プロ２度目のスタメンで起用され、溝脇を含め、ＤｅＮＡの先発左腕の浜口に対して、あえて左打者を並べて攻略を狙う。
【中日】
１番・中・大島
２番・遊・京田
３番・左・アルモンテ
４番・一・ビシエド
５番・三・高橋
６番・右・渡辺
７番・捕・木下拓
８番・二・溝脇
９番・投・福谷
１番・中・大島
２番・遊・京田
３番・左・アルモンテ
４番・一・ビシエド
５番・三・高橋
６番・右・渡辺
７番・捕・木下拓
８番・二・溝脇
９番・投・福谷
【ＤｅＮＡ】
１番・中・梶谷
２番・二・柴田
３番・右・オースティン
４番・左・佐野
５番・三・宮崎
６番・一・ソト
７番・遊・倉本
８番・捕・高城
９番・投・浜口
１番・中・梶谷
２番・二・柴田
３番・右・オースティン
４番・左・佐野
５番・三・宮崎
６番・一・ソト
７番・遊・倉本
８番・捕・高城
９番・投・浜口
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