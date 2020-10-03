【中日スタメン】ⅮｅＮＡの左腕・浜口にあえて左打者ズラリ…渡辺、溝脇を抜てきして３位浮上を狙う…先発は福谷

2020年10月3日 13時35分

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試合前練習に臨む先発の福谷

試合前練習に臨む先発の福谷

  • 試合前練習に臨む先発の福谷
　３日に横浜スタジアムで行われるＤｅＮＡ―中日戦のスターティングメンバーが同日の試合前に発表された。勝てば３位に浮上する中日は代打で３打席連続安打を記録している渡辺が昨年５月１日の巨人戦（東京ドーム）以来、プロ２度目のスタメンで起用され、溝脇を含め、ＤｅＮＡの先発左腕の浜口に対して、あえて左打者を並べて攻略を狙う。
　【中日】
　１番・中・大島
　２番・遊・京田
　３番・左・アルモンテ
　４番・一・ビシエド
　５番・三・高橋
　６番・右・渡辺
　７番・捕・木下拓
　８番・二・溝脇
　９番・投・福谷
　【ＤｅＮＡ】
　１番・中・梶谷
　２番・二・柴田
　３番・右・オースティン
　４番・左・佐野
　５番・三・宮崎
　６番・一・ソト
　７番・遊・倉本
　８番・捕・高城
　９番・投・浜口

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