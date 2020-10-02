V6「It’s my life／PINEAPPLE」（エイベックス・トラックス／9月23日発売）

今月4日にグループ結成25周年を迎えたV6の最新シングル「It’s my life／PINEAPPLE」が、初週10.6万枚を売り上げ、9月29日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」で初登場1位を獲得した。

以降10位までのランキングはこちら。

1位： It’s my life/PINEAPPLE ／ V6

2位： ドント・ストップ・ザ・ダンス ／ フィロソフィーのダンス

3位： 真夏イリュージョン ／ 愛乙女☆DOLL

4位： Tuxedo～タキシード～ ／ Lead

5位： Winding Road～未来へ～ ／ FANTASTICS from EXILE TRIBE

6位： 笑う門に明日は来る ／ 風男塾

7位： ENDLESS SUMMER ／ Kis-My-Ft2

8位： THE IDOLM@STER MILLION THE@TER WAVE 11 オペラセリア・煌輝座(Parade d’amour) ／ オペラセリア・煌輝座[北沢志保(雨宮天),桜守歌織(香里有佐),徳川まつり(諏訪彩花),田中琴葉(種田梨沙)]

9位： 東京マドンナ ／ predia

10位： ギガアイシテル ／ レキシ

11位以降のランキングは「ORICON NEWS」にて掲載。



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