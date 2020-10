今夜放送『ミュージックステーション 3時間スペシャル』に出演するHey! Say! JUMP

ジャニーズのHey! Say! JUMPとSnow Manが、きょう2日放送のテレビ朝日系『ミュージックステーション 3時間スペシャル』(後7:00)で共演する。同時期にジャニーズJr.で活動していたメンバーがいる両グループからのコメントが届いた。

Hey! Say! JUMPの山田涼介は「阿部(亮平)くんと深澤(辰哉)くんは同じオーディションに参加した同期」と紹介。「Snow ManのCDデビューが決まった時はうれしかった」と、盟友の活躍を喜ぶ。

また、Hey! Say! JUMPの山田、中島裕翔、知念侑李、伊野尾慧、有岡大貴、高木雄也と、Snow Manの深澤は、Jr.時代に「J.J.Express」というグループで一緒に活動したことも。中島は「何かの折に再結成して、J.J.ExpressとしてMステに出演してみたいですね」と熱望。深澤は「いい意味で有岡くんの良さをキープしながら成長していってるけど、秘訣とかあるんですか? 見た目など(笑)」と仲の良さがうかがわせた。両グループのスタジオでのやり取りにも注目だ。

Hey! Say! JUMPのパフォーマンス曲は、山田主演ドラマの主題歌で通算28枚目のシングル「Your Song」。どんな時代でも変わらぬ愛を歌ったミディアムナンバーで、優しいエールソングとなっている。

知念は「僕たちが落ち着いた曲をやるなんて珍しいと思うので注目してほしい」とアピールし、見どころは「山田の最後の投げキッス!」と明かす。伊野尾は「見てくださった方からどんな反応や感想をいただけるのか楽しみ」と、新境地の新曲披露に期待を寄せている。

歌詞にも注目してほしいといい、山田は「心温まる歌詞にハートフルなメロディーの楽曲。パフォーマンスを見てくださる方の背中を少しでも押すことができたら…」とメッセージ。中島は「Mステの緊張感を感じながら、JUMPの新しい楽曲スタイルをお届けします」と意気込みを語った。

Snow Manは両A面シングルのうち「KISSIN’ MY LIPS」を披露。椅子を使ったパフォーマンスと、セクシーで大人なSnow Manを再びMステで堪能できる。

岩本照は「今回もメンバーによる“足上げ選手権”とセクシーな表情に注目です」と伝え、阿部は「(英語の歌詞を)和訳すると、かなり色っぽいことを歌っているので、そのときの唇を含む表情に注目してほしいです。9人からあふれ出る色気にトリコになってください!」とアピール。ラウールは「見てくださる方を曲の世界観に引き込めるようにセンスを磨いておきます!」と気合十分だ。

楽曲の最後に披露するメンバー考案の「キスポーズ」を、視聴者が選ぶdボタン投票企画も行われる。

■『ミュージックステーション 3時間スペシャル』出演者

▽MC

タモリ/並木万里菜(テレビ朝日アナウンサー)

▽出演アーティスト(50音順)

AKB48「会いたかった」「Everyday、カチューシャ」

上白石萌音「ハッピーエンド」

上白石萌音・ウエンツ瑛士「Trolls Wanna Have Good」「TimesJust Sing」

神はサイコロを振らない「夜永唄」

THE RAMPAGE「FEARS」

Snow Man「KISSIN’ MY LIPS」

SuperM「One(Monster & Infinity)」

DA PUMP「Fantasista~ファンタジスタ~」

日向坂46「アザトカワイイ」

Hey! Say! JUMP「Your Song」

松田聖子「風に向かう一輪の花」

Wacci「別の人の彼女になったよ」

