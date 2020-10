ディーン・フジオカ photo:草刈雅之 (C)oricon ME inc.

俳優のディーン・フジオカ(40)が1日、自身のインスタグラムを更新。双子の息子・娘の誕生日を祝福した。

ディーンは「Happy birthday to my dearest angels(お誕生日おめでとう、最愛の天使たち)」と、誕生日を迎えた双子の子どもたちを祝福。この日は一緒に過ごすことができなかったようで「I’m sorry I missed the great moments in your life(あなたたちの人生において素晴らしい瞬間を逃してごめんなさい)」などとメッセージした。

最後には「I love you more than words can say. Looking forward to our next trip together(あなたたちのことを言葉では言い尽くせないほど愛しています。次の旅を楽しみにしています)」と、子どもたちへの深い愛をつづっている。

この投稿にファンからは「可愛すぎる天使達 おめでとう」といった祝福の声をはじめ「papaの気持ちはきっと伝わっています」「離れていてもダディーの愛は届いていますよ」「益々パパ似のふたり 可愛いふたりの成長楽しみですね♪離れていても愛情たっぷり」など温かい声が多く寄せられた。

ディーンは2012年にインドネシア人女性と結婚し、2014年に男女の双子が誕生。17年3月には第3子が誕生した。

