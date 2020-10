11月1日にデビュー25周年を迎えるV6

人気グループ・V6が、デビュー25周年記念日の11月1日に配信ライブ『V6 For the 25th Anniversary』を開催することが決定した。

V6は1995年11月1日にシングル「MUSIC FOR THE PEOPLE」でデビュー。同曲をもじった『V6 For the 25th Anniversary』は、V6 25周年にちなみ、午後6時25分にスタートする。

前日10月31日には、ファンクラブ限定の前夜祭を実施することも決定。視聴チケットに関する詳細は10月14日に発表される。

