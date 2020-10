Mr.Childrenが、2年2ヶ月ぶり通算20枚目のオリジナルアルバム『SOUNDTRACKS』を12月2日に発売することが決定し、新ビジュアルとアートワークが公開された。

40万人を動員した『Mr.Children Dome Tour 2019 “Against All GRAVITY』終了後、昨年7月から“新しい音楽の可能性”と“刺激”を求め、U2、スティング、サム・スミスらを手がけたグラミー受賞エンジニア、スティーブ・フィッツモーリスと共に、アルバム制作を開始。数多くの世界的名盤が録音された、英ロンドンのRAK Studios、米ロサンゼルスのSunset Soundで全曲をレコーディングし、マスタリングはSterling Soundのランディ・メリルが担当した。

収録曲は全10曲。『映画ドラえもん のび太の新恐竜』W主題歌「Birthday/君と重ねたモノローグ」、日本テレビ系朝の情報番組『ZIP !』の新テーマ曲「The song of praise」、キリンビール『麒麟特製ストロング』CMソング「others」、TBS系『おカネの切れ目が恋のはじまり』主題歌「turn over?」などが収められる。

本作は初回限定盤A(CD+DVD)、初回限定盤B(CD+Blu-ray)、通常盤(CD)の3形態。初回限定盤A・Bの映像特典として『“MINE” LIVE & Documentary of SOUNDTRACKS』が収録され、レコーディング映像やメンバーインタビューなど約50分(仮)が盛り込まれる。ジャケットデザインやミュージックビデオなど、本作のすべてのアートワークは、気鋭のクリエイティブ集団・PERIMETRONが担当する。

また、Mr.Children初となるVinyl(アナログ盤/初回生産限定)も同時発売。Abbey Road Studiosのマイルズ・ショーウェル によるハーフ・スピード・カッティングによる、180グラム重量盤アナログレコード(1枚)でリリースされる。

本作の発売を記念し、写真家・薮田修身氏が海外レコーディングに密着し、メンバー4人の写真で構成したインスタレーション『THERE WILL BE NO MIRACLES HERE』を、東京・大阪・名古屋の3都市限定で開催決定。12月5日の名古屋PARCOを皮切りにスタートする。



■Mr.Children『SOUNDTRACKS』収録曲

01. DANCING SHOES

02. Brand new planet

03. turn over?

04. 君と重ねたモノローグ

05. losstime

06. Documentary film

07. Birthday

08. others

09. The song of praise

10. memories

