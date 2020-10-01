【愛知】ラシックの従業員、新型コロナに感染

2020年10月1日 05時00分 (10月1日 10時47分更新) 会員限定
　名古屋三越は三十日、名古屋・栄のラシック一階で勤務する取引先の従業員一人が新型コロナウイルスに感染していたと発表した。九月二十八日に発熱し、ＰＣＲ検査を受けたところ陽性と判明した。最終勤務日は二十四日で、従業員や客に濃厚接触者はいないとみられる。既に消毒作業を終えており、三十日は通常営業した。
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