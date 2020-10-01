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人文・社会科学系、研究助成９件決定 大幸財団
大幸財団（名古屋市東区）は本年度の人文・社会科学系学術研究助成事業で九件、総額一千万円の助成を決めた...
10月01日
「お米のねんど」自販機に 名古屋・大須に設置、ＳＮＳでじわり注目
名古屋市中区大須に一風変わった自動販売機がある。黄緑色の機械の中身は米粉と塩、水だけで作った「お米の...
常滑焼まつり３日開幕 コロナ対策で期間を拡大し、ＨＰも開設
「第五十四回常滑焼まつり」が三日から九日間の日程で、常滑市の四会場で開かれる。主催する協賛会が新型コ...
紫外線を当てた皮膚内で、傷を治す修復物質 名市大教授ら発見
紫外線を当てた皮膚内で特殊な細胞が増え、その中に皮膚の傷を治す効果（ヒーリング効果）がある物質が含ま...
【愛知】大府市が感染症対策条例 患者らへの差別、中傷禁止 １日から施行
大府市は、新型コロナウイルス感染症などの感染症の患者とその家族、医療従事者らに対する差別的な取り扱い...
＜県議会一般質問＞ 感染防止策講じた際の補助、商業ビルにも拡大 １日から申請追加募集
県議会は三十日、神谷和利、野中泰志、増田裕二（自民）、高木浩司、西川厚志（新政あいち）、荻原宏悦（公...