テレビ東京で放送中の水ドラ25『闇芝居（生）』（読み：やみしばい・いき）（毎週水曜 深1：28～1：58、全12回予定）とともに、番組出演者がイベント用に書き下ろした怪談朗読劇やトークショーを実施する、生配信イベント『闇芝居 宴（えん）～愉しい宴をお届けします～』も開催しているが、その後半回、10月10日、24日、31日、11月14日のキャストが発表された。10月24日、31日はハロウィン仕様となる予定。

同局で7期続くホラーアニメ『闇芝居』を実写化したドラマ本編は、1回の放送を3話のショートストーリーで構成されている。

生配信イベントでは、ホラーを題材にしたゲームや即興芝居が見どころ。前半イベントでは、スタッフ陣の予測に反して、怖くない、むしろ笑えるイベント内容となった。共演経験の多いキャスト同士だからこそのアットホームでおかしなイベント…後半もどのようなハプニングが起こるのか。本編監督でもある数多のホラー作品を手がけた本作の井口昇監督と、怪談のアドバイザー、そして女流怪談師として知られる山口綾子氏の両人が同イベントをプロデュースする。イープラスが運営する視聴チケット制のストリーミング・サービス「streaming+」で実施。視聴券は3000円（税込）。

■『闇芝居 宴（えん）～愉しい宴をお届けします～』

●10/10（土）昼3時公演／夕方6時30分公演

相沢梨紗・鹿目凛・十味・中村守里

※チケットの販売期間 10月2日（金）正午～10月10日（土）午後11時

■10/24（土）昼3時公演／夕方6時30分公演

君沢ユウキ・世古口凌・谷佳樹・濱正悟・深澤大河

※チケットの販売期間 10月2日（金）正午～10月24日（土）午後11時

■10/31（土）昼3時公演

君沢ユウキ・佐藤永典・谷佳樹・西川俊介

※チケットの販売期間 10月2日（金）正午～10月31日（土）午後11時

■10/31（土）夕方6時30分公演

相沢梨紗・中村朱里・雛形羽衣・的場華鈴

※チケットの販売期間 10月2日（金）正午～10月31日（土）午後11時



■11/14（土）昼3時公演／夕方6時30分公演

佐藤貴史・佐藤永典・世古口凌・西川俊介・濱正悟・深澤大河

※チケットの販売期間 10月2日（金）正午～11月14日（土）午後11時

■Streaming+

https://eplus.jp/yamishibai_sp/

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