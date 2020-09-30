【中日スタメン】大野雄がチームの甲子園今季初勝利をもたらすか…新外国人シエラは『6番・右翼』で2戦連続先発
2020年9月30日 17時36分
30日に甲子園球場で行われる阪神－中日戦のスターティングメンバーが同日の試合前に発表された。29日にプロ初安打を放った中日のシエラは「6番・右翼」で2試合連続でスタメンに名を連ねた。中日はここまで今季甲子園で7戦全敗。今季8試合目での初勝利を目指す。
【中日】
1番・中・大島
2番・遊・京田
3番・左・アルモンテ
4番・一・ビシエド
5番・三・高橋
6番・右・シエラ
7番・二・阿部
8番・捕・木下拓
9番・投・大野雄
【阪神】
1番・中・近本
2番・二・北條
3番・三・大山
4番・左・サンズ
5番・捕・原口
6番・一・ボーア
7番・右・中谷
8番・遊・小幡
9番・投・青柳
1番・中・大島
2番・遊・京田
3番・左・アルモンテ
4番・一・ビシエド
5番・三・高橋
6番・右・シエラ
7番・二・阿部
8番・捕・木下拓
9番・投・大野雄
【阪神】
1番・中・近本
2番・二・北條
3番・三・大山
4番・左・サンズ
5番・捕・原口
6番・一・ボーア
7番・右・中谷
8番・遊・小幡
9番・投・青柳
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