【中日スタメン】大野雄がチームの甲子園今季初勝利をもたらすか…新外国人シエラは『6番・右翼』で2戦連続先発

2020年9月30日 17時36分

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中日・大野雄

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　30日に甲子園球場で行われる阪神－中日戦のスターティングメンバーが同日の試合前に発表された。29日にプロ初安打を放った中日のシエラは「6番・右翼」で2試合連続でスタメンに名を連ねた。中日はここまで今季甲子園で7戦全敗。今季8試合目での初勝利を目指す。
　【中日】
　1番・中・大島
　2番・遊・京田
　3番・左・アルモンテ
　4番・一・ビシエド
　5番・三・高橋
　6番・右・シエラ
　7番・二・阿部
　8番・捕・木下拓
　9番・投・大野雄
　【阪神】
　1番・中・近本
　2番・二・北條
　3番・三・大山
　4番・左・サンズ
　5番・捕・原口
　6番・一・ボーア
　7番・右・中谷
　8番・遊・小幡
　9番・投・青柳

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