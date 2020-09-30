30日に甲子園球場で行われる阪神－中日戦のスターティングメンバーが同日の試合前に発表された。29日にプロ初安打を放った中日のシエラは「6番・右翼」で2試合連続でスタメンに名を連ねた。中日はここまで今季甲子園で7戦全敗。今季8試合目での初勝利を目指す。

【中日】

1番・中・大島

2番・遊・京田

3番・左・アルモンテ

4番・一・ビシエド

5番・三・高橋

6番・右・シエラ

7番・二・阿部

8番・捕・木下拓

9番・投・大野雄

【阪神】

1番・中・近本

2番・二・北條

3番・三・大山

4番・左・サンズ

5番・捕・原口

6番・一・ボーア

7番・右・中谷

8番・遊・小幡

9番・投・青柳