立皇嗣の礼、１１月中旬軸に調整

2020年9月28日 23時32分 (9月28日 23時58分更新) 会員限定
　秋篠宮さま

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　政府は、新型コロナウイルス感染拡大を受けて延期していた秋篠宮さまが継承順１位になられたことを示す「立皇嗣の礼」について、１１月中旬を軸に開催する方向で調整に入った。政府関係者が２８日、明らかにした。

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