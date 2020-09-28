TOKYO FM、開局50周年で秋に大幅改編

TOKYO FMは、今年開局50周年を迎え新たに設定したブランドプロミス「Life Time Audio 80.0」を掲げ、2020年10月の番組改編を実施。乃木坂46の山崎怜奈がパーソナリティーを務める『山崎怜奈の誰かに話したかったこと。』（月～木 後1：00）、麒麟の川島明が「あなたの心を、ここではないどこかへ」をテーマに、ゲストの「“ココロが動く（＝エウレカ）”思い入れのある場所」へ案内していく『SUBARU Wonderful Journey ～土曜日のエウレカ～』（毎週土曜 後5：00）などがスタートする。

『LOVE CONNECTION』で10年間パーソナリティーをつとめたアーティスト・LOVEが音楽史を掘り起こし、あえて「今日・いま」だからこそ響く名曲を、90分間ほぼノンストップで紹介していく『ALL-TIME BEST ～LUNCH TIME POWER MUSIC～』（月～水 前11：30）、日向坂46の丹生明里（10月～11月）、金村美玖（12月～2021年1月）、渡邉美穂（2月～3月）の“埼玉3人組”が2ヶ月ごとにパーソナリティーを担当する『ベルク presents 日向坂46の余計な事までやりましょう』（毎週金曜 後8：00）も新たに始まる。

■10月から始まる新番組一覧

『峯岸みなみのやっぱり今日も褒められたい』

【出演】峯岸みなみ

【日時】東京ローカル 毎週木曜 後9：00

『オープンハウス presents ググっと！GOODTOWN』

【出演】ビビる大木、多田千佳子

【日時】東京ローカル 毎週土曜 前9：30

『MINTIA Refresh Music』

【出演】グランジ・遠山大輔

【日時】東京ローカル 毎週土曜 前11：30

『Delightful Days』

【出演】小野大輔

【日時】東京ローカル 毎週土曜 深0：00

『D4DJ presents Happy Around!のぐるぐるRADIO TIME!!』

【出演】各務華梨、西尾夕香、「Happy Around!」のメンバーから月替りパーソナリティー【日時】東京ローカル 毎週土曜 深2：00

『高槻かなこのROYAL Night』

【出演】高槻かなこ

【日時】TOKYO FM・FM大阪2局ネット 毎週土曜 深2：30

『SDGsティーチャー』

【出演】青柳仁士、魚住りえ

【日時】東京ローカル 毎週日曜 前7：00

『The Sound of Sunday』

【出演】Chigusa

【日時】東京ローカル 毎週日曜 前7：30

『KOSE “Find My Beauty” powered by @cosme TOKYO』

【出演】すみれ、広海

【日時】東京ローカル 毎週日曜 前9：00

『The Legendary』

【出演】坂上みき

【日時】JFN38局フルネット 毎週日曜 前11：00

『50 Artists』

【出演】榊原美紅

【日時】東京ローカル 毎週日曜 後8：00

『MY OLYMPIC MEMORIES』

【出演】稲村亜美

【日時】JFN38局フルネット 毎週日曜 後11：30

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