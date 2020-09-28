関連キーワード
聖火リレー、来年３月２５日開始 福島発、１２１日間維持
東京五輪・パラリンピック組織委員会は２８日、聖火リレーの都道府県別の日程を発表した。新型コロナウイル...
09月28日
大リーグ、前田と田中は先発へ プレーオフ、現地２９日開幕
【ロサンゼルス共同】米大リーグは２７日、プレーオフのワイルドカードシリーズ（３回戦制）の組み合わせが...
コロナ悩む駅伝 沿道の一般ファンは「コントロール困難」
陸上はトラック、フィールド種目の競技会が新型コロナウイルス感染対策を講じながら再開している一方、人気...
世界ランキング、松山は１９位 男子ゴルフ、今平６５位
男子ゴルフの２７日付最新世界ランキングが発表され、松山英樹は前週と変わらず１９位だった。今平周吾は６...
ヒートが６季ぶりにＮＢＡ決勝へ 東でセルティックス下す
米プロバスケットボールＮＢＡのプレーオフは２７日、フロリダ州オーランド近郊で東カンファレンス決勝（７...
大谷１安打、筒香と秋山は無安打 平野と山口は敗戦投手、最終戦
【ロサンゼルス共同】米大リーグは２７日、各地でレギュラーシーズン最終戦が行われ、エンゼルスの大谷はロ...