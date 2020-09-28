11月20日にニューアルバム『BE（Deluxe Edition）』を発売するBTS Photo by Big Hit Entertainment

韓国の7人組グループ・BTSは28日、ニューアルバム『BE（Deluxe Edition）』を11月20日に発売することが決定した。グローバル公式ファンコミュニティー「BTS Weverse」とBTS公式ツイッターで発表した。

BTSはこれまで、YouTube公式チャンネル「BANGTANTV」で新しいアルバムの作業過程を公開してきた。特に音楽のみならず、コンセプト、構成、デザインに至るまで制作全般に参加しており、さらに注目が集まっている。

本作は、新型コロナウイルスが引き起こした“新しい日常”でも「僕たちの人生は続く」というテーマで、ファンと世界に向けた慰めが込められている。メンバーが制作過程で感じた想いや悩みの痕跡がにじみ、最も“BTSらしい”音楽を収録したアルバムになると予告されている。

『BE（Deluxe Edition）』は11月20日午後2時に全世界同時発売。初回限定で制作され、販売元別予約注文方式で行われる。きょう28日午前11時から予約受付がスタートした。

■『BE (Deluxe Edition)』初回生産限定盤収録内容 ※1種のみ発売

・1 CD

・PHOTO BOOK：148 × 210（mm) ／100 ページ, 92ページ

・MAKING BOOK：148 × 210 (mm) ／32ページ

・PHOTO FRAME：148 × 210 (mm)

・LYRIC POSTER：1枚 : 444 × 630 (mm)

・PHOTO CARD：8枚

・POLAROID PHOTO CARD：1枚

・POST CARD：7枚

・POSTER 1枚：630 × 444 (mm)

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