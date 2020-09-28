BTS、11・20最も“BTSらしい”ニューアルバム『BE』
2020年9月28日 13時04分 (9月28日 14時06分更新)
韓国の7人組グループ・BTSは28日、ニューアルバム『BE（Deluxe Edition）』を11月20日に発売することが決定した。グローバル公式ファンコミュニティー「BTS Weverse」とBTS公式ツイッターで発表した。
BTSはこれまで、YouTube公式チャンネル「BANGTANTV」で新しいアルバムの作業過程を公開してきた。特に音楽のみならず、コンセプト、構成、デザインに至るまで制作全般に参加しており、さらに注目が集まっている。
本作は、新型コロナウイルスが引き起こした“新しい日常”でも「僕たちの人生は続く」というテーマで、ファンと世界に向けた慰めが込められている。メンバーが制作過程で感じた想いや悩みの痕跡がにじみ、最も“BTSらしい”音楽を収録したアルバムになると予告されている。
『BE（Deluxe Edition）』は11月20日午後2時に全世界同時発売。初回限定で制作され、販売元別予約注文方式で行われる。きょう28日午前11時から予約受付がスタートした。
■『BE (Deluxe Edition)』初回生産限定盤収録内容 ※1種のみ発売
・1 CD
・PHOTO BOOK：148 × 210（mm) ／100 ページ, 92ページ
・MAKING BOOK：148 × 210 (mm) ／32ページ
・PHOTO FRAME：148 × 210 (mm)
・LYRIC POSTER：1枚 : 444 × 630 (mm)
・PHOTO CARD：8枚
・POLAROID PHOTO CARD：1枚
・POST CARD：7枚
・POSTER 1枚：630 × 444 (mm)
・1 CD
・PHOTO BOOK：148 × 210（mm) ／100 ページ, 92ページ
・MAKING BOOK：148 × 210 (mm) ／32ページ
・PHOTO FRAME：148 × 210 (mm)
・LYRIC POSTER：1枚 : 444 × 630 (mm)
・PHOTO CARD：8枚
・POLAROID PHOTO CARD：1枚
・POST CARD：7枚
・POSTER 1枚：630 × 444 (mm)
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