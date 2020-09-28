明知鉄道で踏切事故、軽乗用車の男性軽傷

2020年9月28日 11時48分 (9月28日 12時49分更新) 会員限定
　２８日午前１０時１５分ごろ、岐阜県恵那市大井町の明知鉄道の踏切内で、男性（２２）が運転する軽乗用車が明智発恵那行きの普通列車（１両編成）と衝突した。男性は頭に軽傷を負い病院に運ばれたが、列車の乗客と運転士計１６人にけがはなかった。
　恵那署によると、現場は遮断機や警報機がない踏切。

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