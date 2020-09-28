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夫婦別姓訴訟で原告側が上告 広島高裁の棄却判決受け
夫婦別姓を認めない民法や戸籍法の規定は憲法が禁じる「信条による差別」に当たるとして、広島市の女性医師...
09月28日
選果場から枝豆を窃んだ疑いで岐阜市の女を現行犯逮捕
選果場から大量の枝豆を盗もうとしたとして、岐阜県警岐阜北署は２７日、窃盗未遂の疑いで、岐阜市東島、無...
アベノマスクの単価情報開示求め提訴 大阪地裁
政府が新型コロナウイルス対策として全国の世帯に配布した布マスク「アベノマスク」について、各業者に発注...
岩国へＦ３５Ｂ機追加配備に半年 １０月に開始、防衛省が説明
防衛省の宮川均地方調整課長は２８日、山口県の藤田昭弘総務部理事と県庁で会い、米軍から、最新鋭ステルス...
違法カジノの疑い、組幹部を逮捕 ４億８千万円売り上げか
東京・六本木で違法カジノ店を開き、客にバカラ賭博をさせたとして、警視庁組織犯罪対策４課は２８日までに...
日本舞踊家の花柳寿応さんが死去 芸術院会員、花柳流四世家元
日本舞踊家で日本芸術院会員、花柳流の四世家元を務めた花柳寿応（はなやぎ・じゅおう、本名寛＝ひろし）さ...