２８日午前１０時１５分ごろ、岐阜県恵那市大井町の明知鉄道の踏切内で、男性（２２）が運転する軽乗用車が明智発恵那行きの普通列車（１両編成）と衝突した。男性は頭に軽傷を負い病院に運ばれたが、列車の乗客と運転士計１６人にけがはなかった。

恵那署によると、現場は遮断機や警報機がない踏切。

関連キーワード 社会