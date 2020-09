シンガー・ソングライター山下達郎のスタジオアルバム『POCKET MUSIC』(1986年)と『僕の中の少年』(1988年)の2020年最新リマスター盤とアナログ盤が、11月25日に同時発売されることが決定した。

デジタルレコーディング、コンピューターミュージックとの格闘から生み出された8作目のスタジオアルバム『POCKET MUSIC』は、内向的で知的な作品が並ぶ高水準のポップアルバム。「風の回廊」「土曜日の恋人」「THE WAR SONG」などが収録されている。

続く9作目のスタジオアルバム『僕の中の少年』は、80年代タツロー・サウンドの最後を飾る名盤。「GET BACK IN LOVE」「踊ろよ、フィッシュ」「蒼氓(そうぼう)」など、ライブでもおなじみの中期代表曲が収められており、2作ともにオリコン週間アルバムランキング1位を獲得している。

リマスタリングを施した最新版は、いずれも山下が監修で、ブックレットには本人によるライナーノートを掲載。ボーナストラックも複数曲収録予定となっている。アナログレコードは、2枚組で180グラム重量盤仕様でのリリースとなる。

さらに、クリスマスのスタンダードナンバーの最新版「クリスマス・イブ(2020 Version)」の7インチレコードが、12月16日に完全生産限定盤としてリリースされることも決定した。もともとは83年に12インチレコードとして発売され、その後86年に7インチレコードとして再発売。今回は86年に発売された当時と同じ仕様のホワイト・ヴァイナル盤での発売となる。

「クリスマス・イブ」は前人未踏の“34年連続”オリコン週間シングルランキングTOP100入りを果たしている。

■『POCKET MUSIC(2020 Remaster)』

01. 土曜日の恋人

02. ポケット・ミュージック

03. MERMAID

04. 十字路

05. メロディー、君の為に

06. THE WAR SONG

07. シャンプー

08. ムーンライト

09. LADY BLUE

10. 風の回廊(コリドー)

ほか、ボーナストラック収録予定(CDのみ)

山下達郎本人によるアルバム楽曲解説付き

■『僕の中の少年(2020 Remaster)』

01. 新(ネオ)・東京ラプソディー

02. GET BACK IN LOVE

03. The Girl In White

04. 寒い夏

05. 踊ろよ、フィッシュ

06. ルミネッセンス

07. マーマレイド・グッドバイ

08. 蒼氓(そうぼう)

09. 僕の中の少年

ほか、ボーナストラック収録予定(CDのみ)

山下達郎本人によるアルバム楽曲解説付き

関連キーワード 音楽