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三重大病院、複数の医師が退職届 不正請求問題、手術に影響の恐れ
三重大医学部付属病院（津市）の准教授がカルテを改ざんし診療報酬を不正請求した問題を受け、准教授が所属...
09月27日
コロナ専門医を学校に派遣 文科省、２１年度から
文部科学省は２７日、小中高校などに感染症専門の医師や看護師を派遣し、新型コロナウイルスの最新の知見や...
美人の湯に巨大な「竜」 和歌山・田辺の温泉郷
「日本三美人の湯」の一つと言われる和歌山県田辺市の竜神温泉の入り口付近に、高さ約５・５メートルの竜の...
佐藤快磨監督作品に最優秀撮影賞 サンセバスチャン国際映画祭
【サンセバスチャン共同】スペイン北部サンセバスチャンで開かれた第６８回サンセバスチャン国際映画祭の授...
核ごみ応募巡り「国は餌だけ」 元高知知事の橋本大二郎氏が批判
北海道寿都町と神恵内村で相次ぎ浮上した高レベル放射性廃棄物（核のごみ）の最終処分場選定の文献調査応募...
秘蔵ステンドグラス公開へ、青森 日本の草分け、小川三知の作品
大正から昭和にかけて活躍した日本のステンドグラス作家の草分け、小川三知（１８６７～１９２８年）の秘蔵...