東京で新たに１４４人感染　新型コロナ

2020年9月27日 15時13分 (9月27日 15時36分更新) 会員限定
　東京都は２７日、新型コロナウイルスの感染者が新たに１４４人報告されたと明らかにした。累計は２万５２５７人。重症者は前日と変わらず２９人だった。
　都内の感染者数は８月中旬から減少傾向だったが、その後は横ばいの状態が続いている。都は感染状況に関する４段階の警戒度を最高レベルから２番目の「再拡大に警戒が必要」としている。

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