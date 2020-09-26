【中日スタメン】前日プロ初HRの石垣が8番右翼！アルモンテも先発に復帰…福谷&木下拓のバッテリー
2020年9月26日 13時33分
◇26日 巨人―中日（東京ドーム）
26日に東京ドームで行われる巨人―中日戦のスターティングメンバーが同日の試合前に発表された。前日プロ初アーチを放った石垣雅海内野手（22）が「8番・右翼」で先発出場。欠場したソイロ・アルモンテ外野手（31）が「3番・左翼」でスタメン復帰した。
【中日】
1番・中・大島
2番・遊・京田
3番・左・アルモンテ
4番・一・ビシエド
5番・三・高橋
6番・二・阿部
7番・捕・木下拓
8番・右・石垣
9番・投・福谷
1番・中・大島
2番・遊・京田
3番・左・アルモンテ
4番・一・ビシエド
5番・三・高橋
6番・二・阿部
7番・捕・木下拓
8番・右・石垣
9番・投・福谷
【巨人】
1番・二・吉川尚
2番・右・松原
3番・遊・坂本
4番・三・岡本
5番・中・丸
6番・一・中島
7番・捕・大城
8番・左・ウィーラー
9番・投・畠
1番・二・吉川尚
2番・右・松原
3番・遊・坂本
4番・三・岡本
5番・中・丸
6番・一・中島
7番・捕・大城
8番・左・ウィーラー
9番・投・畠
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