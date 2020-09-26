【中日スタメン】前日プロ初HRの石垣が8番右翼！アルモンテも先発に復帰…福谷&木下拓のバッテリー

2020年9月26日 13時33分

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中日・石垣

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◇26日　巨人―中日（東京ドーム）
　26日に東京ドームで行われる巨人―中日戦のスターティングメンバーが同日の試合前に発表された。前日プロ初アーチを放った石垣雅海内野手（22）が「8番・右翼」で先発出場。欠場したソイロ・アルモンテ外野手（31）が「3番・左翼」でスタメン復帰した。
【中日】
1番・中・大島
2番・遊・京田
3番・左・アルモンテ
4番・一・ビシエド
5番・三・高橋
6番・二・阿部
7番・捕・木下拓
8番・右・石垣
9番・投・福谷
【巨人】
1番・二・吉川尚
2番・右・松原
3番・遊・坂本
4番・三・岡本
5番・中・丸
6番・一・中島
7番・捕・大城
8番・左・ウィーラー
9番・投・畠

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