【中日2軍・根尾&石川昂速報】タイムリー二塁打共演！石川昂が先制の2点打、根尾も追撃の2点打
2020年9月26日 12時53分
◇26日 ウエスタン・リーグ 中日－阪神（ナゴヤ）
根尾は「3番・遊撃」、石川昂は「4番・三塁」で先発出場した。
【根尾】
第1打席は1回無死一、二塁から一ゴロ（横山）
第2打席は2回1死二、三塁から右翼越え2点適時二塁打（横山）
第3打席は3回1死から中前打（横山）
第4打席は5回無死から中飛（横山）
第1打席は1回無死一、二塁から一ゴロ（横山）
第2打席は2回1死二、三塁から右翼越え2点適時二塁打（横山）
第3打席は3回1死から中前打（横山）
第4打席は5回無死から中飛（横山）
【石川昂】
第1打席は1回1死二、三塁から左中間へ先制の2点適時二塁打（横山）
第2打席は2回1死二塁から空振り三振（横山）
第3打席は3回1死一塁から右飛（横山）
第4打席は5回1死から遊ゴロ（横山）
第1打席は1回1死二、三塁から左中間へ先制の2点適時二塁打（横山）
第2打席は2回1死二塁から空振り三振（横山）
第3打席は3回1死一塁から右飛（横山）
第4打席は5回1死から遊ゴロ（横山）
【注】かっこ内は相手投手
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