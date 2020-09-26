◇26日 ウエスタン・リーグ 中日－阪神（ナゴヤ）

根尾は「3番・遊撃」、石川昂は「4番・三塁」で先発出場した。

【根尾】

第1打席は1回無死一、二塁から一ゴロ（横山）

第2打席は2回1死二、三塁から右翼越え2点適時二塁打（横山）

第3打席は3回1死から中前打（横山）

第4打席は5回無死から中飛（横山）

【石川昂】

第1打席は1回1死二、三塁から左中間へ先制の2点適時二塁打（横山）

第2打席は2回1死二塁から空振り三振（横山）

第3打席は3回1死一塁から右飛（横山）

第4打席は5回1死から遊ゴロ（横山）

【注】かっこ内は相手投手