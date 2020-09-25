『Mステ』3時間SP全出演者発表 北村匠海×伊藤健太郎プレイリスト企画の投票開始
2020年9月25日 18時00分 (9月25日 20時08分更新)
10月2日放送のテレビ朝日系『ミュージックステーション』3時間スペシャル（後7：00～）の全出演者と曲目が25日、発表された。18年ぶり出演で話題の松田聖子をはじめ、8月21日放送回の初登場に続き、早くも2回目となる“K-POP界のドリームチーム”SuperMの出演も決まり、全12組が出そろった。
さらに、きょう25日から「芸能人プレイリストチャレンジ」第2弾がスタート。俳優の北村匠海と伊藤健太郎がそれぞれ考えた『キャンプならコレ！燃えるプレイリスト』と『爆アゲ！ノリノリアゲアゲドライブソング』の2つのプレイリストが、考案者の名前を明かさずに公開された。
プレイリストはLINE MUSIC、Spotify、AWAで公開中。各サブスクでのお気に入りの数と、番組ホームページでの投票の結果の合算で勝敗を決定。どちらのプレイリストがリスナーの心をつかむのか、対決の行方にも注目だ。
■『ミュージックステーション』3時間SP出演アーティスト＆演目
AKB48「会いたかった」「Everyday、カチューシャ」
上白石萌音「ハッピーエンド」
上白石萌音＆ウエンツ瑛士「Trolls Wanna Have Good Times」「Just Sing」
神はサイコロを振らない「夜永唄」
THE RAMPAGE from EXILE TRIBE「FEARS」
SuperM「One（Monster & Infinity）」
Snow Man「KISSIN' MY LIPS」
DA PUMP「Fantasista～ファンタジスタ〜」
日向坂46「アザトカワイイ」
Hey! Say! JUMP「Your Song」
松田聖子「風に向かう一輪の花」
wacci「別の人の彼女になったよ」
※50音順
AKB48「会いたかった」「Everyday、カチューシャ」
上白石萌音「ハッピーエンド」
上白石萌音＆ウエンツ瑛士「Trolls Wanna Have Good Times」「Just Sing」
神はサイコロを振らない「夜永唄」
THE RAMPAGE from EXILE TRIBE「FEARS」
SuperM「One（Monster & Infinity）」
Snow Man「KISSIN' MY LIPS」
DA PUMP「Fantasista～ファンタジスタ〜」
日向坂46「アザトカワイイ」
Hey! Say! JUMP「Your Song」
松田聖子「風に向かう一輪の花」
wacci「別の人の彼女になったよ」
※50音順
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