OWV、デビューシングル「UBA UBA」の“Information Video”公開 カップリング曲も視聴可能に
2020年9月24日 21時00分 (9月24日 22時05分更新)
オーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』元練習生の本田康祐、中川勝就、浦野秀太、佐野文哉の4人からなるボーイズグループ・OWV（オウブ）が、30日にデビューシングル「UBA UBA」を発売する。24日には「UBA UBA」の収録内容と特典内容を紹介する“Information Video”が公開された。
Information Videoは、表題曲「UBA UBA」はもちろん、カップリングの「So Picky」「BE ON TOP」の全曲試聴もできる動画に。「UBA UBA」は、CD発売に先駆けて28日より各種音楽サイトにて先行配信がスタートする。
【写真】カラフル&スタイリッシュなデビューシングル「UBA UBA」ジャケット写真
【撮り下ろしカット多数】クールな表情からキュートな笑顔も！メンバーの個別ショット
【動画】メジャデビュー決定！OWVインタビュー動画
【写真】ファンからの”愛嬌”の要望に応える姿がキュートなOWV・浦野秀太
【集合ショット】デビュー決定！クールにポーズするOWV
【撮り下ろしカット多数】クールな表情からキュートな笑顔も！メンバーの個別ショット
【動画】メジャデビュー決定！OWVインタビュー動画
【写真】ファンからの”愛嬌”の要望に応える姿がキュートなOWV・浦野秀太
【集合ショット】デビュー決定！クールにポーズするOWV
PR情報