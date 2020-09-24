福井の九頭竜川で男性流され死亡

2020年9月24日 21時11分 (9月24日 21時12分更新) 会員限定
　２４日午後３時２５分ごろ、福井市上野本町の九頭竜川右岸付近で、釣りをしていた男性が「人が流されたようだ」と近くにいた男性を通じて福井署に通報した。通報から約１時間後、川に浮いている男性が発見され、搬送先の病院で死亡が確認された。
　署が身元を調べている。

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