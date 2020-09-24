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巨大な盾持ち人埴輪が出土、大阪 陵東遺跡の溝、人と同じ大きさか
大阪府羽曳野市、藤井寺市にまたがる陵東遺跡の溝から盾持ち人、力士、男子像の人物埴輪３体（５世紀後半～...
09月24日
事故前夜「焼酎５、６杯飲んだ」 山口容疑者が供述
酒気帯び運転の疑いで警視庁に逮捕された人気グループ「ＴＯＫＩＯ」の元メンバー山口達也容疑者（４８）が...
コロナ困窮家庭を対象に受験料免除 名古屋市立大
新型コロナウイルス拡大の家計への影響を考慮し、名古屋市立大は２４日、来春の入試で、困窮家庭の受験生の...
東京の食品工場で７８人集団感染 都では新たに１９５人が報告
東京都は２４日、新型コロナウイルスの感染者が新たに１９５人報告されたと発表した。累計は２万４６４８人...
過労自殺、専門職と管理職５割超 ２０年版白書、概要判明
過労死・過労自殺の現状や国が進める防止対策をまとめた２０２０年版「過労死等防止対策白書」の概要が２４...
河井案里被告の次回期日取り消す 東京地裁、克行被告の公判分離で
昨年７月の参院選広島選挙区を巡る買収事件で、公選法違反（買収、事前運動）の罪に問われた参院議員河井案...