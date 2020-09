Kis-My-Ft2の最新シングル「ENDLESS SUMMER」が、前作「Edge of Days」の初週売上16.7万枚を上回る初週18.4万枚を売り上げ、9月22日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」で初登場1位を獲得。これでデビューシングル「Everybody Go」(2011年8月発売)から26作連続1位となり、NEWSと並び歴代4位タイだった「デビューからのシングル連続1位獲得作品数」を、歴代単独4位【※】となった。

以降10位までのランキングはこちら。

1位: ENDLESS SUMMER / Kis-My-Ft2

2位: Time Warp / Perfume

3位: うたの☆プリンスさまっ♪SUPER STAR/THIS IS...!/Genesis HE★VENS / 一十木音也,聖川真斗,四ノ宮那月,一ノ瀬トキヤ,神宮寺レン,来栖翔,愛島セシル/寿嶺二,黒崎蘭丸,美風藍,カミュ/鳳瑛一,皇綺羅,帝ナギ,鳳瑛二,桐生院ヴァン,日向大和,天草シオン

4位: THE IDOLM@STER SHINY COLORS GR@DATE WING 07(いつだって僕らは) / ノクチル

5位: P.S. I love you / 宮本浩次

6位: THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER GOLD RUSH! 01 Go Just Go! / 夢見りあむ,大槻唯,北条加蓮,佐藤心,一ノ瀬志希,鷹富士茄子,棟方愛海,川島瑞樹,五十嵐響子

7位: サマーとはキミと私なりっ!! / 虹のコンキスタドール

8位: やさしさの名前 / 鈴木愛奈

9位: カイト / 嵐

10位: WILL / TRUE

【※】「デビューからの連続1位獲得作品数」歴代1位はKinKi Kids(42作連続)、2位はKAT-TUN、Hey! Say! JUMP(27作連続)

