ＮＢＡ、ヒートが突破へあと１勝　プレーオフ、東カンファ決勝

2020年9月24日 15時16分 (9月24日 15時22分更新) 会員限定
　セルティックス戦で３点シュートを放つヒートのヒーロー＝オーランド近郊（ＮＢＡＥ提供・ゲッティ＝共同）

　セルティックス戦で３点シュートを放つヒートのヒーロー＝オーランド近郊（ＮＢＡＥ提供・ゲッティ＝共同）

  • 　セルティックス戦で３点シュートを放つヒートのヒーロー＝オーランド近郊（ＮＢＡＥ提供・ゲッティ＝共同）
　米プロバスケットボールＮＢＡのプレーオフは２３日、フロリダ州のオーランド近郊で東カンファレンス決勝（７回戦制）第４戦が行われ、ヒートがセルティックスに１１２―１０９で競り勝って３勝１敗とし、ＮＢＡ決勝へあと１勝とした。

　ヒートは途中出場したドラフト全体１３位の新人ヒーローが両チーム最多の３７得点と活躍した。（共同）

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