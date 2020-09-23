【中日スタメン】約2カ月ぶりの勝利目指す岡野が先発 木下拓とバッテリー
2020年9月23日 17時45分
◇23日 中日―ヤクルト（ナゴヤドーム）
23日にナゴヤドームで行われる中日―ヤクルト戦のスターティングメンバーが同日の試合前に発表された。7月16日以来の勝利を目指す岡野祐一郎投手（26）がマウンドに上がる。投手以外のメンバーは6試合連続で同じだった。
【ヤクルト】
1番・中・浜田
2番・左・青木
3番・二・山田哲
4番・一・村上
5番・遊・西浦
6番・右・坂口
7番・三・エスコバー
8番・捕・西田
9番・投・歳内
1番・中・浜田
2番・左・青木
3番・二・山田哲
4番・一・村上
5番・遊・西浦
6番・右・坂口
7番・三・エスコバー
8番・捕・西田
9番・投・歳内
【中日】
1番・中・大島
2番・遊・京田
3番・左・アルモンテ
4番・一・ビシエド
5番・三・高橋
6番・二・阿部
7番・右・平田
8番・捕・木下拓
9番・投・岡野
1番・中・大島
2番・遊・京田
3番・左・アルモンテ
4番・一・ビシエド
5番・三・高橋
6番・二・阿部
7番・右・平田
8番・捕・木下拓
9番・投・岡野
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