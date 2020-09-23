◇23日 中日―ヤクルト（ナゴヤドーム）

23日にナゴヤドームで行われる中日―ヤクルト戦のスターティングメンバーが同日の試合前に発表された。7月16日以来の勝利を目指す岡野祐一郎投手（26）がマウンドに上がる。投手以外のメンバーは6試合連続で同じだった。

【ヤクルト】

1番・中・浜田

2番・左・青木

3番・二・山田哲

4番・一・村上

5番・遊・西浦

6番・右・坂口

7番・三・エスコバー

8番・捕・西田

9番・投・歳内

【中日】

1番・中・大島

2番・遊・京田

3番・左・アルモンテ

4番・一・ビシエド

5番・三・高橋

6番・二・阿部

7番・右・平田

8番・捕・木下拓

9番・投・岡野