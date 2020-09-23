【中日スタメン】約2カ月ぶりの勝利目指す岡野が先発　木下拓とバッテリー

2020年9月23日 17時45分

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中日・岡野

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◇23日　中日―ヤクルト（ナゴヤドーム）
　23日にナゴヤドームで行われる中日―ヤクルト戦のスターティングメンバーが同日の試合前に発表された。7月16日以来の勝利を目指す岡野祐一郎投手（26）がマウンドに上がる。投手以外のメンバーは6試合連続で同じだった。
　【ヤクルト】
　1番・中・浜田
　2番・左・青木
　3番・二・山田哲
　4番・一・村上
　5番・遊・西浦
　6番・右・坂口
　7番・三・エスコバー
　8番・捕・西田
　9番・投・歳内
　【中日】
　1番・中・大島
　2番・遊・京田
　3番・左・アルモンテ
　4番・一・ビシエド
　5番・三・高橋
　6番・二・阿部
　7番・右・平田
　8番・捕・木下拓
　9番・投・岡野

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