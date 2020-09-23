筒香は４打数１安打　メッツ戦

2020年9月23日 13時24分 (9月23日 13時52分更新) 会員限定
　▽メッツ―レイズ（２２日・ニューヨーク）
　レイズの筒香は「１番・指名打者」で出場し、４打数１安打、１三振だった。内容は捕邪飛、左翼線安打、三ゴロ、見逃し三振で打率２割。チームは２―５で敗れた。（共同）

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