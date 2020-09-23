全仏オープン、日比が２回戦進出　テニス女子シングルス予選

2020年9月23日 10時03分 (9月23日 10時21分更新) 会員限定
　テニスの全仏オープン（２７日開幕）のシングルス予選が２２日、パリで行われ、女子の１回戦で日比万葉（グラムスリー）がキャロライン・ドールハイド（米国）に３―６、７―５、７―５で勝って２回戦に進んだ。村松千裕（グラムスリー）はモニカ・ニクレスク（ルーマニア）に敗れた。（共同）

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