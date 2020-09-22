神６―３Ｄ（２２日）　阪神・糸井が３打点の活躍

2020年9月22日 18時08分 (9月22日 18時26分更新) 会員限定
　８回阪神１死二、三塁、決勝の２点二塁打を放ち、一塁を回る糸井＝甲子園

　８回阪神１死二、三塁、決勝の２点二塁打を放ち、一塁を回る糸井＝甲子園

  • 　８回阪神１死二、三塁、決勝の２点二塁打を放ち、一塁を回る糸井＝甲子園
　阪神が逆転勝ち。糸井が２―３の六回に同点適時打、八回に勝ち越しの２点二塁打と３打点の活躍。大山の適時打で加点した。好救援の岩崎が連日の白星を挙げ、スアレスが１７セーブ目。ＤｅＮＡは３連敗で７月２９日以来の借金１。

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