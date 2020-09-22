ＮＦＬ、レイダーズが開幕２連勝　第２週最終日

2020年9月22日 14時28分 (9月22日 14時40分更新) 会員限定
　【ニューヨーク共同】米プロフットボールＮＦＬ第２週最終日は２１日、ネバダ州ラスベガスで行われ、レイダーズがセインツに３４―２４で勝ち、開幕２連勝とした。セインツは１勝１敗。
　レイダーズは第１クオーターに０―１０とリードを許しながらも逆転。ＱＢカーが３ＴＤパスを決めるなど活躍した。

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