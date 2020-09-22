ＮＨＬ、ライトニングが初勝利　スタンリー杯決勝第２戦

2020年9月22日 14時38分 (9月22日 14時40分更新) 会員限定
　スタンリー杯決勝第２戦の第１ピリオドの得点を喜ぶライトニングのポイント（右）とパラット＝エドモントン（ＵＳＡトゥデー・ロイター＝共同）

　スタンリー杯決勝第２戦の第１ピリオドの得点を喜ぶライトニングのポイント（右）とパラット＝エドモントン（ＵＳＡトゥデー・ロイター＝共同）

  • 　スタンリー杯決勝第２戦の第１ピリオドの得点を喜ぶライトニングのポイント（右）とパラット＝エドモントン（ＵＳＡトゥデー・ロイター＝共同）
　北米プロアイスホッケーＮＨＬの王者を決めるスタンリー・カップ決勝は２１日、カナダのエドモントンで決勝（７回戦制）第２戦が行われ、東カンファレンスを制したライトニングが西覇者のスターズに３―２で勝ち、１勝１敗とした。
　ライトニングは第１ピリオドに３点を先行。第２、３ピリオドに１点ずつ失ったが逃げ切った。（共同）

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