"鬼滅コスでピアノ演奏"が1000万回再生超え 正体は台湾人ピアニスト「日本のアニメが世界一好き」

登録者数が150万人を超え、最高で1100万回もの再生数を記録する動画もある、Pan PianoさんというピアノYouTuberが話題だ。『エヴァンゲリオン』の綾波レイや涼宮ハルヒ、『鬼滅の刃』の禰豆子など、ボディラインを強調したコスプレ姿で演奏をすることにも注目が集まっている。なぜYouTubeを始めたのか、日本のアニメゲーム音楽のどういったところが好きなのか、その熱い思いを聞いた。

■「大好きな日本のアニソンを弾いてみたい」 台湾からピアノ演奏動画を配信した理由

――まずは簡単に自己紹介をお願いします。

【PanPiano】私は台湾の新北市に住む台湾人で、普段はピアノの家庭教師をしています。6歳からピアノを勉強し、大学でもピアノを専攻しました。大学卒業後、ピアノ教室の先生とピアノの家庭教師を始めて、現在はYouTubeを主な仕事としています。趣味は漫画を読むこととアニメを見ることです。

――綾波レイの姿で「残酷な天使のテーゼ」や海賊女帝の姿で「ワンピースメドレー」など、日本のアニメ曲をたくさん演奏されていますが、日本語はどのように勉強したのですか?

【PanPiano】小さい頃から日本のアニメや漫画が大好きで、「好きなアニソンを弾いてみたい」と思い、日本語の教科書を買って勉強しました。台湾にも色んな日本のアニメや漫画のFacebookページがありますし、Twitterでも最新のアニメ情報を集めています。

――PanPianoさんのYouTubeが人気になったターニングポイントは?

【PanPiano】『鬼滅の刃』の「紅蓮華」です。(2020年5月21日配信)『鬼滅の刃』の漫画が完結したことのお祝いに「紅蓮華」のピアノカバーを配信したのですが、多くの反響や感想をいただきました。本当にありがとうございます。

――ジブリやガンダム、鬼滅の刃の曲をよく演奏されていますが、どういった選曲基準なのですか?

【PanPiano】まずは自分も好きな作品です。小さいときから、ジブリ、ガンダムのアニメはよく見ていますし、『鬼滅の刃』も昨年アニメを見たので、劇場版を今からすごく楽しみにしています。

――人気の動画Best3を教えてください。

【PanPiano】『鬼滅の刃』の「紅蓮華」。『ワンパンマン』の「Theme of ONE PUNCH MAN」。『ノーゲーム・ノーライフ』の「This game NO GAME NO LIFE」ですね!

■「より作品の中に溶け込んでもらいたい」 コスプレ姿での演奏に秘められた思い

――YouTubeチャンネル「Pan Piano」を始めたきっかけは?

【PanPiano】大学卒業後、あまりピアノを演奏するチャンスがなかったので、演奏ステージとして2016年7月に開設しました。初コスプレは2020年4月の動画のスペシャル企画のときで、ワンピース7曲メドレーをルフィのコスプレで演奏しました。

――コスプレ姿で演奏を始めようと思ったのはなぜですか?

【PanPiano】私がコスプレをすることで、より視聴者の方に作品の中に溶け込んでもらいたいという思いからです。衣装は手作りではなく、ネットオークションで買っています。今年はできるだけ毎週コスプレで演奏するつもりです!

――YouTubeには色々なコメントが届いていますが、もらってうれしいコメントは?

【PanPiano】『ドラゴンボールGT』の「DAN DAN 心魅かれてく」を演奏したときの「あー、ほんとだ。DAN DAN 心魅かれてくわ。」とか、『Re:ゼロから始める異世界生活』のOP曲を演奏したときの「理性ゼロから始めるコメ欄生活」といったコメントには笑いました。あと、縦読みコメントとか、斜め読コメントとか、「紅蓮華」の演奏動画にあった下の行から読んでいくコメントとかも、すごく面白かったです!

■「夏場に厚手の服はちょっと大変…」 コスプレ姿での演奏に隠された意外な落とし穴

――動画を制作する際に、苦労していることは?

【PanPiano】夏場に厚手のコスプレ服を着て演奏をするのは、ちょっと大変です。あと、最初はちょっと遠いポジションから撮影していたのですが、棺桶ダンスの「Astronomia」の動画から距離を調整して、もっと近いポジションにしています。

――YouTubeだけでなく、TwitterやInstagramもやられていますが、反応に違いはありますか?

【PanPiano】Twitterは日本語だけを使って発信しているので、日本語のコメントが多いです。Instagramは英語で発信しているので、英語や中国語のコメントが多いですね。

――今後はどういったことに挑戦してみたいですか?

【PanPiano】毎週の動画配信以外に、最近YouTubeメンバーも始まりました!もっと自分のメンバーの方たちに喜んでもらえるように、色んな企画を考えています!

関連キーワード エンタメ総合