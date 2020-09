TWICEの日本3rdベストアルバム『#TWICE3』(ハッシュタグ トゥワイススリー)が、初週10.9万枚を売り上げ、9月22日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で初登場1位を獲得した。

TWICEのアルバム1位は、韓国9thミニアルバム『MORE & MORE』に続き、3作連続通算7作目。今回「通算7作目の1位」を記録したことで、「アルバム通算1位獲得作品数」の海外女性アーティスト歴代2位の歴代記録を、BoAと並ぶ歴代1位タイとした。なお「通算7作以上のアルバム1位」は、東方神起(8作)、BoA(7作)に続いて海外アーティスト史上3組目となる。

本作には、「MORE & MORE」「Feel Special」「FANCY」など韓国でリリースされたアルバムのリード曲とその日本語バージョンに加え、2019年に行ったワールドツアー『TWICE WORLD TOUR 2019 'TWICELIGHTS' IN JAPAN』で披露され話題となった「STUCK IN MY HEAD」、メンバー全員が作詞に参加し、ファンを想い制作したという楽曲「21:29」の日本語バージョンなど全12曲が収録されている。

<クレジット:オリコン調べ(9/28付:集計期間9月14日~9月20日)>

