東京都庁舎

東京都は２０日、新型コロナウイルスの感染者が新たに１６２人報告されたと明らかにした。累計は２万４２０８人となった。

都内の感染者数は８月中旬から減少傾向となった後、横ばいから微増の傾向も見られる。都は感染状況に関する４段階の警戒度を最高レベルから２番目の「再拡大に警戒が必要」と位置付けている。



関連キーワード 話題