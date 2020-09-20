東京、新たに１６２人感染　新型コロナ

2020年9月20日 15時11分 (9月20日 15時27分更新) 会員限定
　東京都庁舎

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　東京都は２０日、新型コロナウイルスの感染者が新たに１６２人報告されたと明らかにした。累計は２万４２０８人となった。
　都内の感染者数は８月中旬から減少傾向となった後、横ばいから微増の傾向も見られる。都は感染状況に関する４段階の警戒度を最高レベルから２番目の「再拡大に警戒が必要」と位置付けている。

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