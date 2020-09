21日放送のTBS系『CDTVライブ!ライブ!』4時間スペシャル(後7:00~10:57)に、俳優の北村匠海がボーカルを務める4人組ダンスロックバンド・DISH//が追加出演することが決定した。

番組初登場のDISH//が披露するのは、アーティストの一発撮りパフォーマンス映像を配信するYouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』で4800万回以上再生されている「猫」。あいみょんが作詞作曲を担当したことでも話題の楽曲を、秋にぴったりな特設ステージで生演奏する。

このほか、「秋のリクエストフェス!ラブソング4時間SP!」として、視聴者から「今聴きたいラブソング」を募集。最新曲から誰もが知るラブソングの名曲を人気アーティストが歌いあげる。

■『CDTVライブ!ライブ!』4時間スペシャル出演者(※50音順)

▽スペシャルライブ

EXIT×スカイピース

エレファントカシマシ

サスケ

三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE

サンボマスター

DA PUMP

TEE

DISH//

DOZAN11(三木道三)

乃木坂46(齋藤飛鳥・梅澤美波・山下美月)

Perfume

日向坂46

V6

Hey! Say! JUMP

光永亮太

宮本浩次

Little Glee Monster

LINDBERG

Rin音

▽名曲ライブ!ライブ!

池田エライザ

ISSA

宮本浩次

Little Glee Monster

