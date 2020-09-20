DISH//『CDTV』4時間SP追加出演 北村匠海が話題曲「猫」を歌唱へ
2020年9月20日 12時00分 (9月20日 14時06分更新)
21日放送のTBS系『CDTVライブ！ライブ！』4時間スペシャル（後7：00～10：57）に、俳優の北村匠海がボーカルを務める4人組ダンスロックバンド・DISH//が追加出演することが決定した。
番組初登場のDISH//が披露するのは、アーティストの一発撮りパフォーマンス映像を配信するYouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』で4800万回以上再生されている「猫」。あいみょんが作詞作曲を担当したことでも話題の楽曲を、秋にぴったりな特設ステージで生演奏する。
このほか、「秋のリクエストフェス！ラブソング4時間SP！」として、視聴者から「今聴きたいラブソング」を募集。最新曲から誰もが知るラブソングの名曲を人気アーティストが歌いあげる。
■『CDTVライブ！ライブ！』4時間スペシャル出演者（※50音順）
▽スペシャルライブ
EXIT×スカイピース
エレファントカシマシ
サスケ
三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE
サンボマスター
DA PUMP
TEE
DISH//
DOZAN11（三木道三）
乃木坂46（齋藤飛鳥・梅澤美波・山下美月）
Perfume
日向坂46
V6
Hey! Say! JUMP
光永亮太
宮本浩次
Little Glee Monster
LINDBERG
Rin音
▽スペシャルライブ
EXIT×スカイピース
エレファントカシマシ
サスケ
三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE
サンボマスター
DA PUMP
TEE
DISH//
DOZAN11（三木道三）
乃木坂46（齋藤飛鳥・梅澤美波・山下美月）
Perfume
日向坂46
V6
Hey! Say! JUMP
光永亮太
宮本浩次
Little Glee Monster
LINDBERG
Rin音
▽名曲ライブ！ライブ！
池田エライザ
ISSA
宮本浩次
Little Glee Monster
池田エライザ
ISSA
宮本浩次
Little Glee Monster
【試聴】DISH//の主な配信楽曲
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【動画】北村匠海が涙をためて熱唱するMVティザー公開
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【動画】北村匠海が涙をためて熱唱するMVティザー公開
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