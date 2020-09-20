Perfume“日本人初” NYのAmazon Music街頭広告に登場
2020年9月20日 12時00分 (9月20日 14時07分更新)
テクノポップユニット・Perfumeが、米ニューヨークのタイムズスクエアでAmazon Musicが展開する街頭広告に起用され、18日（現地時間）から登場した。日本人アーティストがニューヨークのAmazon Music街頭広告に登場するのは初となる。
Perfumeのメジャーデビュー15周年を飾る新曲「Time Warp」のリリースを記念し、Amazon Musicとグローバルキャンペーンを実施中。ジャスティン・ビーバーやエイバ・マックスとともに起用されている。NYの街頭広告は24日までの1週間。
21日からスタートするAmazon Music HDのテレビCMにも新曲「Time Warp」が使用される。
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