山田涼介×田中圭共演ドラマ『キワドい2人』主題歌を『CDTVライブ!ライブ!』4時間SPで披露するHey! Say! JUMP

俳優の田中圭が、21日放送のTBS系『CDTVライブ!ライブ!』4時間スペシャル(後7:00~10:57)に“緊急友情生出演”することが明らかになった。

田中は同局系ドラマ『キワドい2人-K2-池袋署刑事課神崎・黒木』(毎週金曜 後10:00)で、主演の山田涼介と“兄弟”バディを組む。『CDTVライブ!ライブ!』では山田が所属するHey! Say! JUMPがドラマ主題歌「Your Song」を披露することから、田中が応援に駆けつけることになった。

このほか、「秋のリクエストフェス!ラブソング4時間SP!」として、視聴者から「今聴きたいラブソング」を募集。最新曲から誰もが知るラブソングの名曲を人気アーティストが歌いあげる。

■『CDTVライブ!ライブ!』4時間スペシャル出演者(※50音順)

▽スペシャルライブ

EXIT×スカイピース

エレファントカシマシ

サスケ

三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE

サンボマスター

DA PUMP

TEE

DOZAN11(三木道三)

乃木坂46(齋藤飛鳥・梅澤美波・山下美月)

Perfume

日向坂46

V6

Hey! Say! JUMP

光永亮太

宮本浩次

Little Glee Monster

LINDBERG

Rin音

▽名曲ライブ!ライブ!

池田エライザ

ISSA

宮本浩次

Little Glee Monster

