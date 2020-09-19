アニメ『呪術廻戦』追加キャスト12人発表 櫻井孝宏、島崎信長、木村昴、千葉繁ら
2020年9月19日 14時28分 (9月19日 16時07分更新)
10月2日よりMBS／TBSの“スーパーアニメイズム”枠にて放送されるアニメ『呪術廻戦』の追加キャストが、公式サイトで発表された。
伊地知潔高役を岩田光央、家入硝子役を遠藤綾、夜蛾正道役を黒田崇矢、東堂葵役を木村昴、禪院真依役を井上麻里奈、三輪霞役を赤崎千夏、楽巌寺嘉伸役を麦人、吉野順平役を山谷祥生、夏油傑役を櫻井孝宏、漏瑚役を千葉繁、花御役を田中敦子、真人役を島崎信長が担当する。公式サイトでは、キャストコメントも掲載されている。
同作は、『週刊少年ジャンプ』（集英社）で連載中の同名漫画が原作で、ある強力な「呪物」の封印が解かれたことで、高校生の虎杖悠仁が、呪いをめぐる戦いの世界へと足を踏み入れるダークファンタジー。シリーズ累計発行部数は680万部を突破している。
■キャスト情報
虎杖悠仁：榎木淳弥
伏黒恵：内田雄馬
釘崎野薔薇：瀬戸麻沙美
禪院真希：小松未可子
狗巻 棘：内山昂輝
パンダ：関智一
七海建人：津田健次郎
伊地知潔高：岩田光央
家入硝子：遠藤綾
夜蛾正道：黒田崇矢
五条悟：中村悠一
東堂葵：木村昴
禪院真依：井上麻里奈
三輪霞：赤崎千夏
楽巌寺嘉伸：麦人
吉野順平：山谷祥生
夏油傑：櫻井孝宏
漏瑚：千葉繁
花御：田中敦子
真人：島崎信長
両面宿儺：諏訪部順一
虎杖悠仁：榎木淳弥
伏黒恵：内田雄馬
釘崎野薔薇：瀬戸麻沙美
禪院真希：小松未可子
狗巻 棘：内山昂輝
パンダ：関智一
七海建人：津田健次郎
伊地知潔高：岩田光央
家入硝子：遠藤綾
夜蛾正道：黒田崇矢
五条悟：中村悠一
東堂葵：木村昴
禪院真依：井上麻里奈
三輪霞：赤崎千夏
楽巌寺嘉伸：麦人
吉野順平：山谷祥生
夏油傑：櫻井孝宏
漏瑚：千葉繁
花御：田中敦子
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