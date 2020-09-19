10月2日よりMBS／TBSの“スーパーアニメイズム”枠にて放送されるアニメ『呪術廻戦』の追加キャストが、公式サイトで発表された。

伊地知潔高役を岩田光央、家入硝子役を遠藤綾、夜蛾正道役を黒田崇矢、東堂葵役を木村昴、禪院真依役を井上麻里奈、三輪霞役を赤崎千夏、楽巌寺嘉伸役を麦人、吉野順平役を山谷祥生、夏油傑役を櫻井孝宏、漏瑚役を千葉繁、花御役を田中敦子、真人役を島崎信長が担当する。公式サイトでは、キャストコメントも掲載されている。

同作は、『週刊少年ジャンプ』（集英社）で連載中の同名漫画が原作で、ある強力な「呪物」の封印が解かれたことで、高校生の虎杖悠仁が、呪いをめぐる戦いの世界へと足を踏み入れるダークファンタジー。シリーズ累計発行部数は680万部を突破している。

■キャスト情報

虎杖悠仁：榎木淳弥

伏黒恵：内田雄馬

釘崎野薔薇：瀬戸麻沙美

禪院真希：小松未可子

狗巻 棘：内山昂輝

パンダ：関智一

七海建人：津田健次郎

伊地知潔高：岩田光央

家入硝子：遠藤綾

夜蛾正道：黒田崇矢

五条悟：中村悠一

東堂葵：木村昴

禪院真依：井上麻里奈

三輪霞：赤崎千夏

楽巌寺嘉伸：麦人

吉野順平：山谷祥生

夏油傑：櫻井孝宏

漏瑚：千葉繁

花御：田中敦子

真人：島崎信長

両面宿儺：諏訪部順一

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