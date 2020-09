Boom Trigger写真集『Dear My Bloom』より(C)東京ニュース通信社

オーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』に出演した5人からなるBoom Trigger(ブーム・トリガー)の1st写真集『Dear My Bloom』(東京ニュース通信社)が、週間0.1万部を売り上げ、9/21付「オリコン週間BOOKランキング」ジャンル別「写真集」(集計期間:9月7日〜13日)で初登場2位にランクインした。

Boom Triggerは、オーディション番組で出会った安藤優(あんどう・ゆう)、稲吉ひかり(いなよし・ひかり)、大水陸渡(おおみず・りくと)、岡野海斗(おかの・かいと)、結城樹(ゆうき・たつき)の5人が3月に結成。グループ名のように、ブームを巻き起こして人々にヒーリングを与えたいという目標を掲げ活動をスタートし、8月にシングル「Shaking/The Party Must Go On」でデビュー。「The Party Must Go On」はRIP SLYMEのPESが作詞・作曲を手掛け、話題となった。

本作はそんな彼らのさまざまな表情をとらえた写真が満載。マザー牧場(千葉)で自然や動物に触れ合う姿や、ベッドでまどろんだり、パジャマ姿でメンバー同士くつろいだりと、日常生活を想像させるものから、黒のスーツをまとった5人がシックな大人の魅力を醸し出すカットまで魅力を凝縮している。

また、Boom Triggerとして目指す目標やデビューの意気込みなどを聞いたグループインタビューや、絵画や料理など、それぞれが得意とすることにチャレンジしながら撮影したソロページも収録されている。

